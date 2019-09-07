США посоветовали России «вести себя как нормальная страна»

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Глава Пентагона считает, что России нужно разделять западные ценностиФото: depositphotos.com

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для успешной совместной работы с США Россия должна вести себя «как более нормальная страна». Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в Париже.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, разделяя западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили», — цитирует Эспера РИА «Новости».

Ранее Марк Эспер заявлял, что Россия вместе с Китаем хотят нарушить сложившийся международный порядок, напоминает RT. По словам главы Пентагона, две страны хотят получить возможность накладывать вето на решение других государств в сфере безопасности и экономики.

В конце августа глава Пентагона заявил, что намерен посетить Европу, чтобы обсудить с партнерами по НАТО ситуацию с Россией, сообщает агентство Nation News.

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