В освобождении малоимущих от налогов нашли несправедливость

С новым решением налогов могут возникнуть проблемы со справедливостью, считает экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение властей освободить малоимущих от налогов, а остальным увеличить до 16% — несправедливое и ненужное. Таким мнением с «URA.RU» поделился доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов.

«Нужно понять, где будет количественная отсечка? Если тот, кто зарабатывает 10 тысяч рублей не будет платить налог, а тот, кто 11 тысяч — станет платить налог в 16%, то последний будет получать меньше и станет беднее первого. Это не справедливо», — заявил Смирнов.

Он напомнил, что уровень зарплат дифференцируется по регионам, а НДФЛ — федеральный налог. «Если этим заниматься всерьез, то ставки должны быть дифференцированы в соответствии с регионами», — пояснил экономист. Смирнов также подчеркнул, что данное решение не нужно российской экономике. «Системы социальной поддержки у нас есть — их трогать не надо», — заключил он.

Ранее «URA.RU» писало, что малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 000 рублей), уточняет телеканал 360. По данным «Ведомостей», ставка НДФЛ для остальных россиян может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь.