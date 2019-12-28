СМИ: В Москве студентов заставили сдавать зачет по перекодировке сознания и боевым мемам

Студенты Российского технологического университета на зимней сессии будут сдавать зачет по курсу «Национальная система информационной безопасности», в рамках которого их будут спрашивать про «перекодировку национального сознания» и «боевые мемы». Об этом сообщили родственники студентов.
«В презентации фигурируют термины „план Даллеса“ [мифическая концепция противостояния США и РФ], „духовная война“, „перекодировка национального сознания“, „пси-вирусы“ и прочая ерунда, недостойная даже термина „псевдонаука“. Основываясь на этих слайдах, реальные студенты через несколько дней будут сдавать абсолютно реальный зачет», — цитирует Meduza родственников одного из студента.
Информацию о курсе изданию подтвердили и студенты университета. Так, учащиеся сообщают, что на обучении разбирался вопрос «гибридной войны», а преподаватель рассказывал про «боевые мемы».
Также в распоряжении издания оказалась презентация преподавателя, где действительно говорится о «видах воздействия в условиях ведения информационных войн», тактиках «духовной войны» и «перекодировке национального самосознания». Как отмечают журналисты, уже в ближайшую сессию зачет преподавателю этой дисциплины должны будут сдать 2000 студентов.
Уточняется, что в прошлому году этот педагог работал в Высшей школе КГБ. В разговоре с журналистами преподаватель подтвердил, что ведет такие курсы, и уточнил, что считает их содержательными и достоверными.