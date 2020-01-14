Поклонская предложила разрешить россиянам отменять законы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская хочет наделить россиян правом пересматривать или отменять старые законы. Об этом она высказалась в своем telegram-канале.
«Таким образом, мы наладим диалог между властью и народом. Люди будут понимать, что их мнение является важным и что они могут влиять на жизнь в стране», — пишет Поклонская. Она объяснила, как это будет работать: граждане будут иметь право подготовить обращение против закона, который их не устраивает, и зарегистрировать его через портал Госуслуг РФ. Если эта петиция соберет 100 тысяч подписей, то депутаты и сенаторы должны будут доработать или отменить документ. В противном случае, им надо будет подготовить официальное заявление, почему этот закон нужно оставить.
Поклонская добавила, что со своей командой подготовит проект такого предложения. По ее мнению, эта инициатива должна получить соответствующую поддержку от экспертных советов и правительства.
Ранее Поклонская сообщила о большом количестве жалоб на проблемы с получением российских паспортов в Крыму. Она заявила, что некоторые крымчане получают отказ в выдаче российского паспорта из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства, передает агентство Nation News.