The Guardian выяснила имя нового лидера ИГИЛ

Главой террористической организации стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби Фото: depositphotos.com

Британская газета The Guardian назвала имя нового лидера запрещенной в России и многих других странах террористической организации ИГИЛ. Новым главой группировки «Исламское государство» стал один из ее основателей Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

Как сообщает The Guardian, именно этому человеку принадлежала идея создать террористическую организацию и позднее обозначить ее как «государственный орган». «Он возглавлял отряды по порабощению иракского меньшинства езидов и следил за операциями по всему миру», — приводит выдержки из материала британской газеты argumenti.ru.

По сообщениям источников в американской разведке, Салби возглавил ИГИЛ через несколько часов после смерти предыдущего лидера организации Абу Бакра аль-Багдади, который был ликвидирован в октябре 2019 года.

Салби считают самым могущественным идеологом в рядах оставшихся членов ИГИЛ. В мире его знают под псевдонимами Хаджа Абдулла и Абдулла Кардаш.

Государственный департамент США объявил награду за Салби сразу после ликвидации Багдади. За голову нового лидера террористической организации обещают пять миллионов долларов.