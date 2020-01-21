Инсайд: Utair решит вопрос с выплатой многомиллиардного долга

В руководстве Utair рассчитывают на положительное решение о реструктуризации кредита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Utair намерена в первом квартале 2019 года согласовать реструктуризацию долга в 74 миллиарда рублей со своими кредиторами. Об этом «URA.RU» сообщил источник в наблюдательном совете авиаперевозчика.

«Ситуация находится в стадии согласования деталей. Финансовая модель самой авиакомпании проработана. Думаю, что до конца первого квартала вопрос с кредиторами должен быть решен», — считает инсайдер. Он также добавил, что на сегодняшний момент Utair в полном объеме выполняет производственный план и осуществляет выплаты по кредитным обязательствам.

В пресс-службу авиакомпании был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Известно, что главный кредитор Utair — Сбербанк уже одобрил план спасения авиакомпании. Глава финансовой организации Герман Греф заявлял, что планов по банкротству авиаперевозчика у банка нет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что у Utair есть синдицированный кредит, в списке заемщиков значатся 11 организаций. Тем не менее, другие кредиторы продолжают подавать иски о банкротстве авиакомпании из-за существующих долгов.