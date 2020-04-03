«Известия» узнали, кто несет наибольшую опасность в условиях распространения коронавируса

Профессор Нетесов обращает внимание на возможность передачи коронавируса после выздоровления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самую большую опасность для распространения коронавирусной инфекции представляют люди, которые переносят ее бессимптомно. Об этом журналистам рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«До сих пор нет точных данных по числу бессимптомников — людей, которые заражаются и не болеют. По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус», — рассказал Нетесов в интервью «Известиям». Он отмечает, что в европейских странах эта цифра может доходить до 90 процентов.

Высокую скорость распространения инфекции профессор объясняет тем, что люди очень часто заражают окружающих еще до появления клинических проявлений. А это, как отмечает Нетесов, существенно затрудняет борьбу с ней. Чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад, нужно обязательно проверять на COVID-19 всех людей, у которых была связь с больными.

Кроме того, Нетесов обращает внимание на возможность передачи коронавируса после выздоровления. Он уверен, что нужно тестировать пациентов при выписке на присутствие вируса в мокроте или носоглоточных смывах.

Ранее российский вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал сроки исчезновения коронавируса в России. По его словам, при благоприятном сценарии пик заболеваемости коронавирусом в России может быть пройден уже через 10 дней. В России по последним данным зафиксировано 3 547 случаев заражения, 32 человека умерли, 243 пациента выздоровели. Университет Джона Хопкинса в США ранее объявил, что в мире число зараженных людей превысило отметку в 1 млн.