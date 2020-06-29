Иранские медики заявили, что пандемия может продлиться три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июня — 201-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 111-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 242 664 случая заражения (+112 374 за ночь). Выздоровели 5 520 906 инфицированных (+54 494). Сегодня ночью число жертв в мире превысило 500 тыс . По состоянию на 29 июня 06:24 скончались 504 864 пациента (+2 134).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 637 077). На втором месте находится Бразилия (1 345 254). Россия — на третьем (634 507).

Когда изобретут средство от коронавируса

Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал о самочувствии добровольцев после российской вакцины. По его словам, никаких побочных явлений у них не наблюдается. Испытания планируется завершить к концу июля.

Ситуация в России

В Минтруде РФ рассказали о том, что новые выплаты в десять тысяч рублей на детей до 16 лет начнутся уже с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей. Решение будет принято на основании данных, которые уже есть.

С сегодняшнего дня в регионах России начнутся пробные ЕГЭ без участия школьников . Экзамены пройдут с подключением всех специалистов, которые привлечены к организации. Они проверят все пункты сдачи и готовность технического оборудования.

COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ. На сегодняшний день 17% россиян находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития вируса у них может появиться сахарный диабет.

В социальных сетях появилась информация о том, что около московской больницы в Коммунарке для больных коронавирусом нашли мусорные мешки, в которых лежали медкарты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь. Однако позже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг эту информацию.

Ситуация в мире

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили считает, что у России появилась отличная возможность развивать внутренние туристические направления. По его словам, следующие месяцы будут очень интересные и благоприятные для местного туризма.

Иранские медики заявили, что пандемия может продлиться три года . Такой вывод специалисты сделали исходя из опыта предыдущих эпидемий. А американские ученые решили проанализировать клиническую картину заболевания маленьких пациентов за период с 24 января по 14 мая 2020 года. Выяснилось, что порядка 19% детей переболели бессимптомно .