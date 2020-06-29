Сегодня, 29 июня — 201-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 111-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 242 664 случая заражения (+112 374 за ночь). Выздоровели 5 520 906 инфицированных (+54 494). Сегодня ночью
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 637 077). На втором месте находится Бразилия (1 345 254). Россия — на третьем (634 507).
Когда изобретут средство от коронавируса
Анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев рассказал о самочувствии добровольцев после российской вакцины. По его словам, никаких побочных явлений у них не наблюдается. Испытания планируется завершить к концу июля.
Ситуация в России
В Минтруде РФ рассказали о том, что новые выплаты в десять тысяч рублей на детей до 16 лет начнутся уже с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей. Решение будет принято на основании данных, которые уже есть.
С сегодняшнего дня в регионах России
COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ. На сегодняшний день 17% россиян находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития вируса у них может появиться сахарный диабет.
В социальных сетях появилась информация о том, что около московской больницы в Коммунарке для больных коронавирусом нашли мусорные мешки, в которых лежали медкарты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь. Однако позже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг эту информацию.
Ситуация в мире
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили считает, что у России появилась отличная возможность развивать внутренние туристические направления. По его словам, следующие месяцы будут очень интересные и благоприятные для местного туризма.
Иранские медики заявили, что
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