Диетолог рассказала, как шоколад влияет на здоровье

Употребление шоколада в умеренном количестве полезно для здоровья, так как какао-бобы, из которых делается этот продукт, содержат более 200 важных для организма соединений. Об этом рассказала специалист по здоровому питанию Варвара Зародина.
«Например, флавоноиды. Эти антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему», — заявила Зародина в эфире радио Sputnik, отметив, что шоколад полезен для иммунитета человека.
Степень пользы от шоколада зависит от содержания в нем какао-бобов — чем больше, тем лучше, считает эксперт. Сахар при этом уменьшает полезное действие флавоноидов, а нередко вообще нейтрализует их действие. Поэтому самым полезным является горький шоколад, меньше пользы от молочного, а белый — вообще не имеет полезных свойств, добавила Зародина.
При употреблении шоколада нужно не забывать о чувстве меры, отмечает специалист. Чрезмерное поедание этого продукта грозит лишним весом и проблемами с кожей. Поэтому важно понимать, где грань между наслаждением от еды и заеданием стресса, заключила Зародина.
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