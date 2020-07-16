Путин оценил масштабы экономического кризиса в России

Президент сообщил, что сейчас необходимо восстановить уровень занятости населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Глубина экономического кризиса в России, вызванного пандемией коронавируса, оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан», — приводит слова главы государства ТАСС. Путин добавил, что сейчас в приоритете властей — восстановить уровень занятости, дать россиянам возможность работать, зарабатывать и обеспечивать семьи. Для этого необходимо использовать все инструменты, включая федеральный бюджет, резюмирует Путин. По словам президента, во время режима самоизоляции в апреле ВВП России упал на 12%, в мае снижение составило 10,9%.

По данным мониторинга РАНХиГС, больше половины россиян ожидают снижения доходов в этом году. А глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил, что экономика страны оказалась в застое, пишет «Национальная служба новостей». Аналитики ожидают, что на восстановление экономики России к докризисному уровню уйдет минимум четыре года, передает телеканал 360. Мировой экономике понадобится вдвое меньше времени. И уже многие страны начали реабилитироваться, чего нельзя сказать о России, резюмируют финансовые эксперты.

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