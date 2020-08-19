Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете

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Всероссийский форум
Счетная палата выявила нарушения на 50 миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Счетная палата РФ в 2020 году выявила бюджетные нарушения на сумму порядка 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава палаты Алексей Кудрин в ходе беседы с президентом страны Владимиром Путиным.

«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения», — цитирует Кудрина пресс-служба Кремля. По словам чиновника, в данную сумму входят нецелевое использование бюджетных средств, нарушение процедур госзакупок, нарушение бухучета и неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности.

Кудрин рассказал, что за прошедшие 8 месяцев текущего года Счетная палата провела 169 проверок. Сформировано 131 представление по нарушениям. 20 нарушений потребовали правовой оценки надзорных ведомств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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