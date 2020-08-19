Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете

Счетная палата РФ в 2020 году выявила бюджетные нарушения на сумму порядка 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава палаты Алексей Кудрин в ходе беседы с президентом страны Владимиром Путиным.
«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения», — цитирует Кудрина пресс-служба Кремля. По словам чиновника, в данную сумму входят нецелевое использование бюджетных средств, нарушение процедур госзакупок, нарушение бухучета и неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности.
Кудрин рассказал, что за прошедшие 8 месяцев текущего года Счетная палата провела 169 проверок. Сформировано 131 представление по нарушениям. 20 нарушений потребовали правовой оценки надзорных ведомств.
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