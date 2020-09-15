15 сентября 2020

Родители в РФ выступили за отмену всероссийских проверочных работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, школьная доска, егэ, класс, школа, ученики, школьная парта
ВПР стартовали 14 сентября и продлятся до 12 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России родители выступили против проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). Об этом свидетельствуют результаты опроса образовательной компании Maximum Education.

Всероссийские проверочные работы традиционно проходят весной, но в этом году из-за пандемии было принято решение перенести их на осень. «Я бы сказал, что сама идея проверять знания в начале года, чтобы скорректировать отставание, абсолютно верна. Но в восприятии родителей ВПР — это очередные тесты, к которым нужно готовиться и тратить на это время», — рассказал «Известиям» гендиректор Maximum Education Михаил Мягков.

В Министерстве просвещения отметили, что за работы не выставляются оценки и они не носят определяющий характер ни для учеников, ни для школ. Однако учителя все равно воспринимают их как проверку своей квалификации и готовят учеников. ВПР стартовали 14 сентября и продлятся до 12 октября.

Ранее больше половины родителей выразили уверенность, что школьников в этом году переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Это следует из результатов опроса проектов Леди Mail.ru, Дети Mail.ru и Добро Mail.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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