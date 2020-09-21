Навальный потребовал вернуть ему одежду — Украина планирует вернуть Крым — ЕС не принял решение о санкциях в отношении Белоруссии — российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки — к Фургалу предъявили иск на 1,5 млрд рублей — детские пособия для безработных могут стать бессрочными — Сбербанк сменит логотип. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 21 сентября — в обзоре URA.RU:
Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду
- Алексей Навальный сделал первую после выхода из комы запись в блоге на своем сайте. В нем он потребовал вернуть ему одежду, в которой был, когда почувствовал себя плохо 20 августа.
- В то же время, российские эксперты не обнаружили на личных вещах Навального никаких опасных веществ.
- Генеральная прокуратура России хочет допросить блогера Алексея Навального, который проходит лечение в Берлине, для проверки выводов немецких коллег в отношении его отравления. Ведомство направило соответствующий документ в Минюст Германии.
Евросоюз не принял решение о санкциях в отношении Белоруссии
- Министры иностранных дел стран ЕС не согласовали список официальных лиц Белоруссии, против которых планировали ввести санкции.
Украина обсудит принадлежность Крыма
- Власти Украины планируют создать международную площадку для обсуждения судьбы Крыма. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников. Он подчеркнул, что пока Украина планирует вернуть полуостров с помощью политико-дипломатического пути.
США внесло россиян в список сомнительных транзакций
- Россияне попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Такую информацию опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». В списке — близкие к президенту РФ Владимиру Путину люди.
Российский препарат от коронавируса появился в аптеках
- Российское лекарство от COVID-19 «Арепливир» поступило в московские аптеки. Об этом заявил гендиректор компании-производителя препарата Андрей Младенцев.
- Ранее стало известно, что лекарство будет стоить от 12 320 рублей.
- В тоже время эксперты раскритиковали эффективность препарата и не согласились с его высокой ценой.
- Фарвацевты указывают и на побочные эффекты «Арепливира»: нарушения сердечно-сосудистой системы и обмена азота в организме.
С Фургала требуют 1,5 млрд рублей
- Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали иск на 1,5 млрд рублей в качестве компенсации. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина.
В России могут разрешить сносить любое жилье
- Власти должны иметь право принимать решение о реконструкции или сносе любого жилья, необязательно аварийного. Такое предложение внесли в Госдуму сенаторы и депутаты.
Детские пособия станут бессрочными, судьям подняли зарплаты
- Ежемесячное пособие для безработных с детьми в размере трех тысяч рублей может стать бессрочным. Такое предложение вынесли в Федерации независимых профсоюзов России.
- Российские судьи с 1 октября будут получать на 3% больше. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Сбербанк планирует сменить логотип
- Сбербанк представит официальный ребрендинг компании 24 сентября. Известно, что в новом логотипе из названия исчезнет слово «банк».
- Пользователи соцсетей уже высмеяли новое лого Сбербанка.
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