Самое важное в России на 21 сентября. В аптеках появился препарат от коронавируса, Навальный потребовал вернуть одежду, детские пособия могут стать бессрочными

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Украина планирует вернуть Крым политическими методами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Навальный потребовал вернуть ему одежду — Украина планирует вернуть Крым — ЕС не принял решение о санкциях в отношении Белоруссии — российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки — к Фургалу предъявили иск на 1,5 млрд рублей — детские пособия для безработных могут стать бессрочными — Сбербанк сменит логотип. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 21 сентября — в обзоре URA.RU:

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду

Евросоюз не принял решение о санкциях в отношении Белоруссии

Украина обсудит принадлежность Крыма

США внесло россиян в список сомнительных транзакций

  • Россияне попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Такую информацию опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра». В списке — близкие к президенту РФ Владимиру Путину люди.

Российский препарат от коронавируса появился в аптеках

С Фургала требуют 1,5 млрд рублей

  • Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали иск на 1,5 млрд рублей в качестве компенсации. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина.

В России могут разрешить сносить любое жилье

Детские пособия станут бессрочными, судьям подняли зарплаты

  • Ежемесячное пособие для безработных с детьми в размере трех тысяч рублей может стать бессрочным. Такое предложение вынесли в Федерации независимых профсоюзов России.
  • Российские судьи с 1 октября будут получать на 3% больше. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Сбербанк планирует сменить логотип

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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