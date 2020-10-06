Россия не намерена оправдываться перед странами Запада из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета организации.
«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <…> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее, заявляем, что Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в „отравлении“ Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — приводит ТАСС слова дипломата.
Шульгин также подчеркнул, что до тех пор, пока Запад не представит документы и доказательства наличия в анализах блогера отравляющих веществ, российская сторона будет считать все, что происходит вокруг этой истории «разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией». При этом политик отметил, что РФ выполняет все свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожила все запасы химоружия и соответствующее оборудование.
Ранее ОЗХО появилась информация, что Навального якобы отравили не занесенной в списки запрещенных веществ разновидностью яда. В МИД РФ назвали такой сценарий развития событий заранее придуманным конспирологическим сценарием.
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