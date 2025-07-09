Жители Уфы сообщили о сильном задымлении в центре города. Видео

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Густой дым накрыл центр Уфы (архивное фото)
Густой дым накрыл центр Уфы (архивное фото) Фото:

Вечером 9 июля в центре Уфы возле офиса банка «Уралсиб» на улице Революционной произошло сильное задымление. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на место происшествия выехали пожарные подразделения.

«В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в строящемся здании рядом с офисом банка по адресу: улица Революционная. На место направлены пожарные подразделения», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия: на кадрах видно густой дым, поднимающийся из строящегося здания. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. МЧС рекомендует жителям близлежащих домов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу до окончания работы экстренных служб.

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Вечером 9 июля в центре Уфы возле офиса банка «Уралсиб» на улице Революционной произошло сильное задымление. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на место происшествия выехали пожарные подразделения. «В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в строящемся здании рядом с офисом банка по адресу: улица Революционная. На место направлены пожарные подразделения», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия: на кадрах видно густой дым, поднимающийся из строящегося здания. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. МЧС рекомендует жителям близлежащих домов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу до окончания работы экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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