Вечером 9 июля в центре Уфы возле офиса банка «Уралсиб» на улице Революционной произошло сильное задымление. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на место происшествия выехали пожарные подразделения.
«В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в строящемся здании рядом с офисом банка по адресу: улица Революционная. На место направлены пожарные подразделения», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия: на кадрах видно густой дым, поднимающийся из строящегося здания. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. МЧС рекомендует жителям близлежащих домов не открывать окна и по возможности не выходить на улицу до окончания работы экстренных служб.
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