Как изменилась торговля России с другими странами из-за пандемии? Ответы на URA.RU

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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург , российско китайское экспо, иннопром2018, международная промышленная выставка
Участники дискуссии обсудят, как находить целевые рынки для сбыта отечественной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU
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На URA.RU стартует прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE. Участники сессии будут дискутировать на тему: «Российский экспорт: в поисках новых возможностей для роста». Обсуждение начнется в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие представители органов власти и ведущих предприятий-экспортеров. Они обсудят структуру российского экспорта и то, как находить целевые рынки для сбыта отечественной продукции.

Спикерами станут директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли России Андрей Цемахович, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, руководитель департамента экспорта Volgabus Ольга Миронова, директор по развитию зарубежной сети «Российского экспортного центра» Дмитрий Прохоренко и другие эксперты. Модератор дискуссии — президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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