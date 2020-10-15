Регионам потребовалась помощь из-за особой ситуации с бюджетом

Андрей Макаров обеспокоен ситуацией с бюджетами регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Поддержка регионов станет одним из основных вопросов в процессе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2021 и плановые 2022—2023 годы, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). По его словам, из-за пандемии коронавируса ситуация с бюджетами субъектов сложнее, чем с федеральным.

«Мы прекрасно понимаем, что у них нет Фонда национального благосостояния, у многих из них нет достаточных резервов, и главное — на каждом из регионов совершенно по-разному сказалась эта ситуация [пандемия коронавируса]», — отметил парламентарий на расширенном заседании комитета 15 октября. Макаров призвал коллег еще раз изучить приоритеты бюджета ко второму чтению законопроекта.

Депутат добавил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, работать над документом приходится в необычных условиях. «Многие проблемы реально очень сложно предсказать, каким образом они будут развиваться и какие результаты дадут», — заключил он.

Правительство РФ внесло проект бюджета в Госдуму 30 сентября. В работе над документом участвовали представители «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что проект бюджета получился сбалансированным и отвечает основным приоритетам, направленным на защиту и благополучие людей. Также Турчак подчеркивал роль партийных проектов, которые следят за тем, чтобы бюджетные деньги были доведены до каждого жителя.