Роспотребнадзор: когда вспышка коронавируса в РФ пойдет на спад

Пандемия в РФ пойдет на спад в ноябре, заявил Александр Горелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России пойдет на спад в ноябре. С таким прогнозом выступил эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Ситуация с коронавирусом в РФ, вероятнее всего, в начале ноября пойдет на спад», — заявил Горелов «Интерфаксу». Он отметил, что ситуация по COVID в России в целом стабилизируется. По его прогнозу, на пике в день в стране будут регистрировать по 17-18 тысяч случаев заражения.

За последние сутки в России отчитались о 13 754 новых пациентов с коронавирусом. При этом вирусологи тоже считают, что спад заболеваемости произойдет зимой. Вирусолог Виталий Зверев отметил, что к этому времени переболеет большое количество людей, передает телеканал 360.

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