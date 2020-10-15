Роспотребнадзор: когда вспышка коронавируса в РФ пойдет на спад

Ситуация с коронавирусом в России пойдет на спад в ноябре. С таким прогнозом выступил эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Ситуация с коронавирусом в РФ, вероятнее всего, в начале ноября пойдет на спад», — заявил Горелов «Интерфаксу». Он отметил, что ситуация по COVID в России в целом стабилизируется. По его прогнозу, на пике в день в стране будут регистрировать по 17-18 тысяч случаев заражения.
За последние сутки в России отчитались о 13 754 новых пациентов с коронавирусом. При этом вирусологи тоже считают, что спад заболеваемости произойдет зимой. Вирусолог Виталий Зверев отметил, что к этому времени переболеет большое количество людей, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в
.