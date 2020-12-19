Королева раскрыла, как измена Тарзана повлияла на их отношения

Отношения Королевой и Тарзана после скандала стали еще крепче Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал с изменой укрепил семью певицы Натальи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана). Об этом заявила сама звезда.

«Нам выпало сильнейшее испытание, но оно подтвердило, что у нас крепкая семья. Момент пандемии для нашей семьи был самый лучший. Мы наконец-то за многие годы могли быть все вместе […] Мы были в настолько благостном состоянии, что обязательно должно было что-то произойти супернехорошее! Но это нас встряхнуло. И наши отношения встряхнуло», — заявила Королева в интервью «Комсомольской правде».

Она напомнила, что в следующем году пара празднует 20 лет совместной жизни. Все это время, по словам певицы, они живут в гармонии и никогда не ругаются. При этом ситуацию с изменой Королева назвала многосложной. «Внутри семьи какие-то такие сугубо личные вопросы мы смогли уладить и урегулировать. Но очень много осталось недопонятого до конца. Потому что далеко не бытовая ситуация произошла с нами. Все было спланировано, нашу семью взяли в разработку», — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что дом Королевой и Глушко ограбили. Из квартиры звезд пропали украшения на пять миллионов рублей. В момент ограбления певица находилась на курорте, а Тарзан был в помещении вместе с двумя девушками одну из которых зовут Анастасия. Королева не стала опровергать эту информацию, пишет агентство Nation News. Сейчас в СМИ сообщают, что Анастасия, которая является участницей опубликованной переписки, беременна от Тарзана. Ситуацией с ограблением занимаются правоохранительные органы.