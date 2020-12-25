Гинцбург: можно ли беременеть после прививки от коронавируса

Рекомендации не беременеть три месяца обусловлены отсутствием исследований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После прививки от коронавируса «Спутник V» рекомендуется не беременеть три месяца, однако нарушение этой рекомендации не приведет к угрозе для матери или плода. Однако, как пояснил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, действие вакцины на этих группах не изучалось.

«Это стандартная медицинская рекомендация, которая имеет отношение ко всем вакцинам, входящим в календарь прививок», — рассказал он РИА «Новости». Производители вакцин, как уточняет Гинцбург, просто обязаны указывать в рекомендациях этот запрет.

Ранее он также сообщил об аллергических реакциях на вакцину, разработанную центром Гамалеи. Во время испытаний не было выявлено ни одного случая аллергии, пишет агентство Nation News. При этом привившиеся могут стать донорами плазмы, предназначенной для лечения больных коронавирусом, пишет RT.