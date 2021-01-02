Лолита тайно вышла замуж в шестой раз

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Милявская, по словам поклонников и коллег, очень изменилась Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Эстрадная певица Лолита Милявская вышла замуж в шестой раз. Об этом она сообщила в программе «Новогодняя маска» на российском телевидении.

«Вообще-то я уже замужем!» — приводит «Федеральное агентство новостей» слова певицы после того, как многие не узнали ее на шоу. Сообщается, что Милявская исполняла песню «Журчат ручьи» в маске.

Накануне Лолита стала участницей новогоднего выпуска шоу «Петя любит выпить» на Youtube, который закончился скандалом. Певица в эфире назвала блогера и тиктокера Даню Милохина тупым. На последнего в социальной сети Instagram подписано почти 3 млн человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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