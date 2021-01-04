04 января 2021

Лолита рассказала, как солист группы Rammstein спас ей жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Лолита Милявская и Тилль Линдеманн познакомились в 2019 году Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас жизнь певице Лолите Милявской. Об истории со спасением рассказала сама певица.

В 2019 в Баку проходил фестиваль «Жара» на котором выступали Милявская и Линдеманн. После вечеринки Лолита решила искупаться в бассейне. «А когда собралась выходить, то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках. И в эту минуту подбежал Тилль и дал мне понять, что лучше плыть в противоположную сторону. Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая», — заявила Милявская порталу «Дни.ру».

В первые дни 2021 года Лолита встретила солиста Rammstein в Дубае. Артистка поехала в ОАЭ выступать и отдыхать. Там она встретила Линдеманна и всю его семью. По словам Лолиты, у них была совместная прогулка на яхте.

Ранее стало известно, что Лолита вышла замуж в шестой раз. Подробностей о новом избраннике певицы пока нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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