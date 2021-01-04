Лолита рассказала, как солист группы Rammstein спас ей жизнь

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас жизнь певице Лолите Милявской. Об истории со спасением рассказала сама певица.
В 2019 в Баку проходил фестиваль «Жара» на котором выступали Милявская и Линдеманн. После вечеринки Лолита решила искупаться в бассейне. «А когда собралась выходить, то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках. И в эту минуту подбежал Тилль и дал мне понять, что лучше плыть в противоположную сторону. Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая», — заявила Милявская порталу «Дни.ру».
В первые дни 2021 года Лолита встретила солиста Rammstein в Дубае. Артистка поехала в ОАЭ выступать и отдыхать. Там она встретила Линдеманна и всю его семью. По словам Лолиты, у них была совместная прогулка на яхте.
Ранее стало известно, что Лолита вышла замуж в шестой раз. Подробностей о новом избраннике певицы пока нет.
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