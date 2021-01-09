Глава минздрава Забайкалья: лечить сельчан нерентабельно

По мнению Анны Шангиной, сельчане приходят в стационар «переночевать и поесть» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Содержать в селе круглосуточный стационар нерентабельно, заявила на встрече с жителями села Харагун Забайкальского края региональный министр здравоохранения Анна Шангина. По ее мнению, местные жители приходят в стационар, чтобы «переночевать и поесть».

Жители села пожаловались Шангиной, что им неудобно обращаться в районную больницу из-за больших очередей. В ответ глава минздрава заявила, что в Харагуне нерентабельно содержать больницу, так же как, например, супермаркет. «Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — приводит News.ru слова Шангиной.

Возмущенные селяне обратили внимание, что на здоровье нельзя экономить. В ответ на это глава минздрава заявила, что жители ходят в стационар, чтобы «переночевать и поесть». Позже общественник Дмитрий Плюхин на своей странице в Facebook предложил признать Шангину «экономически невыгодной населению Забайкальского края», а также провести расчет рентабельности забайкальского минздрава.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете чиновникам хамить россиянам. За оскорбления виновникам грозит штраф до 150 тысяч рублей.