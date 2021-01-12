Депутаты предложили отменить накопительные пенсии и провести дополнительную индексацию — в Госдуме хотят отменить ЕГЭ — Россия приостановила выдачу электронных виз — Турция планирует войти в состав ЕС — США пригласили Россию на инаугурацию Байдена. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 января — в обзоре URA.RU:
Накопительную пенсию могут отменить
- В России необходимо отменить накопительные пенсии и выплачивать их напрямую из бюджета. С такой инициативой выступил руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
- В то же время в ПФР заявили, что пенсионеры, которые до 2019 года имели выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году будут получать свыше 30 тысяч рублей.
Выплаты пенсионерам могут чаще индексировать
- Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому индексация страховых и социальных пенсий может проводиться чаще одного раза в год.
- Однако в Совфеде заявили, что дополнительная индексация пенсий в 2021 году не будет проводиться, так как предполагаемая инфляция планируется около 4%.
В Госдуме хотят отменить ЕГЭ и возвращать деньги за лекарства
- ЕГЭ необходимо сдавать добровольно и только тем, кто планирует поступать в вузы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
- Также Миронов заявил, что государство должно компенсировать затраты граждан на жизненно важные медикаменты.
В РФ не хватает тестов для диабетиков
- В России отмечен дефицит тестов для больных диабетом. Об этом шла речь на Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Иностранцы временно не смогут получить российские визы
- Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает консульский департамент МИД РФ.
В правительстве России произойдут перестановки
- В структуре аппарата правительства России появятся семь новых департаментов. При этом несколько из них будут упразднены. Также в процессе реформы госаппарата в России сократится 741 штатная единица.
ФСИН потребовала реальный срок для Навального
- Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросила для блогера Алексея Навального заменить условный на реальный срок по делу «Ив Роше».
Отмечается, что условный срок может быть заменен на реальный из-за совершения блогером нового преступления.
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
- На церемонию инаугурации президента США Джо Байдена пригласили представителей России. Об этом сообщили сотрудники посольства РФ в Вашингтоне.
Турция стремится в Евросоюз
- Глава Турции Реджеп Эрдоган обратился к Евросоюзу с просьбой включить страну в свой состав. Он считает, что вступление Турции в ЕС решит проблему неопределенности после Brexit.
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