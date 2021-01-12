США пригласили Россию на церемонию вступления в должность избранного президента страны Джо Байдена Фото: Manuel Balce Ceneta AP/TASS

Депутаты предложили отменить накопительные пенсии и провести дополнительную индексацию — в Госдуме хотят отменить ЕГЭ — Россия приостановила выдачу электронных виз — Турция планирует войти в состав ЕС — США пригласили Россию на инаугурацию Байдена. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 января — в обзоре URA.RU:

Накопительную пенсию могут отменить

В России необходимо отменить накопительные пенсии и выплачивать их напрямую из бюджета. С такой инициативой выступил руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

В то же время в ПФР заявили, что пенсионеры, которые до 2019 года имели выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году будут получать свыше 30 тысяч рублей.

Выплаты пенсионерам могут чаще индексировать

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому индексация страховых и социальных пенсий может проводиться чаще одного раза в год.

Однако в Совфеде заявили, что дополнительная индексация пенсий в 2021 году не будет проводиться, так как предполагаемая инфляция планируется около 4%.

В Госдуме хотят отменить ЕГЭ и возвращать деньги за лекарства

ЕГЭ необходимо сдавать добровольно и только тем, кто планирует поступать в вузы. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Также Миронов заявил, что государство должно компенсировать затраты граждан на жизненно важные медикаменты.

В РФ не хватает тестов для диабетиков

В России отмечен дефицит тестов для больных диабетом. Об этом шла речь на Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Иностранцы временно не смогут получить российские визы

Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает консульский департамент МИД РФ.

В правительстве России произойдут перестановки

В структуре аппарата правительства России появятся семь новых департаментов. При этом несколько из них будут упразднены. Также в процессе реформы госаппарата в России сократится 741 штатная единица.

ФСИН потребовала реальный срок для Навального

Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросила для блогера Алексея Навального заменить условный на реальный срок по делу «Ив Роше». Отмечается, что условный срок может быть заменен на реальный из-за совершения блогером нового преступления.

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

На церемонию инаугурации президента США Джо Байдена пригласили представителей России. Об этом сообщили сотрудники посольства РФ в Вашингтоне.

Турция стремится в Евросоюз

Глава Турции Реджеп Эрдоган обратился к Евросоюзу с просьбой включить страну в свой состав. Он считает, что вступление Турции в ЕС решит проблему неопределенности после Brexit.