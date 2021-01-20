20 января 2021

На Украине собираются достать ракетой до Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Если бы Киеву хватило «политической воли», можно было бы создать ракеты, дальность которых составит до полутора тысяч километров, отметил Бадрак Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Украинским властям необходимо начать тратить на перевооружение армии по несколько миллиардов долларов в год. Такое мнение в эфире телеканала «Апостроф» выразил Валенин Бадрак.

По его мнению, эта сумму нужна, чтобы через несколько лет «показать Кремлю зубы». «Тогда мы за 5 лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», — заявил Бадрак. Он отметил, что если бы Киеву хватило «политической воли», можно было бы создать ракеты, дальность которых составит до полутора тысяч километров. «И можно было достать до Кремля ракетой», — заключил эксперт.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал предположение, что война между Россией и Украиной неизбежна. По его словам, делая заявления о возможном наступлении со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский может сам готовить военную операцию на Донбассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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