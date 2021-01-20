На Украине собираются достать ракетой до Кремля

Если бы Киеву хватило «политической воли», можно было бы создать ракеты, дальность которых составит до полутора тысяч километров, отметил Бадрак Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Украинским властям необходимо начать тратить на перевооружение армии по несколько миллиардов долларов в год. Такое мнение в эфире телеканала «Апостроф» выразил Валенин Бадрак.

По его мнению, эта сумму нужна, чтобы через несколько лет «показать Кремлю зубы». «Тогда мы за 5 лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров», — заявил Бадрак. Он отметил, что если бы Киеву хватило «политической воли», можно было бы создать ракеты, дальность которых составит до полутора тысяч километров. «И можно было достать до Кремля ракетой», — заключил эксперт.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал предположение, что война между Россией и Украиной неизбежна. По его словам, делая заявления о возможном наступлении со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский может сам готовить военную операцию на Донбассе.