Репродуктолог объяснил появление на свет младенца с неопределенным полом

В одной из больниц Тюменской области появился на свет новорожденный, у которого половые органы развивались нестандартно, из-за чего специалисты не могут точно определить его пол без дополнительного обследования. Это может быть связано с неправильной закладкой половых органов на ранних этапах развития плода, сообщил международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.
«Здесь можно предположить анатомический дефект, поскольку у новорожденных иногда наблюдаются патологии развития половых органов, которые невозможно определить визуально. Например, есть такие состояния, как сиреномелия — русалочность, при которой у ребенка рождаются сросшиеся ножки и «хвост», внутри которого скрыты половые органы», — рассказал специалист для Life.ru.
По его словам, проблема может быть связана с генетическими или гормональными нарушениями на ранних этапах развития плода. Отмечается, что это не всегда указывает на заболевание, а может быть индивидуальной особенностью развития. В ряде случаев также встречается гермафродитизм, когда у новорожденного присутствуют признаки обоих полов, что усложняет диагностику.
В Тюменской области в 2024 году родился один ребенок с неизвестным полом. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. У новорожденного с неопределенным полом половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Согласно открытым данным, причинами подобного явления могут быть мутации генов, хромосомные болезни. Определить, какого пола ребенок, можно с помощью исследования хромосомного набора.
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