Давосский форум переписал программу из-за Путина

Организаторы Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, обновили программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина. Российский лидер обратится к участникам форума 27 января в 14:00 по московскому времени.
Согласно данным на сайте Давосского форума, на «специальное послание президента Российской Федерации Владимира Путина» отведено 30 минут. Информацию также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, но не назвал конкретную тему выступления. «Тема Давоса хорошо известна — новые мировые условия, в которых мы живем. Выступление обещает быть достаточно объемным и очень интересным. Не буду анонсировать его подробности», — заявил пресс-секретарь Путина во время конференц-колла.
Путин впервые выступит на Всемирном экономическом форуме будучи президентом РФ. До этого он приезжал в Швейцарию в качестве премьер-министра в 2009 году.
Давосский форум стартовал 25 января, передает телеканал 360. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые проходит в онлайн-формате.
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