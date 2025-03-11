«Большие проблемы»: Песков жестко прошелся по ОБСЕ

Песков: ОБСЕ не сыграла роли в предотвращении кризисов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что ОБСЕ имеет серьезные проблемы
Песков заявил, что ОБСЕ имеет серьезные проблемы Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал критику в адрес ОБСЕ, заявив о серьезных проблемах в деятельности организации. Он подчеркнул, что она не оказала должного влияния на предотвращение кризисных ситуаций.

«Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для свои и сегодня переговоры ведутся по линии МИД», — отметил Песков в время разговора с журналистами. Представитель Кремля также указал, что встреча с президентом Владимиром Путиным не планируется.

Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры в столице России с Феридуном Синирлиоглу, занимающим пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ходе встречи будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся деятельности организации и аспектов ее сотрудничества с Российской Федерацией.

В ходе рабочего визита в Москву Феридун Синирлиоглу ознакомился с последствиями нападения дронов на многоквартирный дом в городе Видное, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В рамках визита были представлены соответствующие доказательства и свидетельства.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал критику в адрес ОБСЕ, заявив о серьезных проблемах в деятельности организации. Он подчеркнул, что она не оказала должного влияния на предотвращение кризисных ситуаций. «Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для свои и сегодня переговоры ведутся по линии МИД», — отметил Песков в время разговора с журналистами. Представитель Кремля также указал, что встреча с президентом Владимиром Путиным не планируется. Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры в столице России с Феридуном Синирлиоглу, занимающим пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ходе встречи будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся деятельности организации и аспектов ее сотрудничества с Российской Федерацией. В ходе рабочего визита в Москву Феридун Синирлиоглу ознакомился с последствиями нападения дронов на многоквартирный дом в городе Видное, как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В рамках визита были представлены соответствующие доказательства и свидетельства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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