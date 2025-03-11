Рубио потребовал смягчить антироссийские формулировки в коммюнике G7

Антироссийские формулировки в заявлениях стран-участниц G7 («Большой семерки») могут негативно повлиять на усилия Штатов по организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«США выступают против формулировок, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины к столу переговоров», — передает Reuters слова Рубио. Издание уточнило, что почти четверть из восьми страниц последнего коммюнике лидеров стран G7, которое было опубликовано в ноябре, включала резкую критику в адрес России.
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) проведут встречу на речном курорте Ла-Мальбе в Квебеке с 12 по 14 марта. Это будет первая их встреча с момента повторного вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.
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