Рубио потребовал смягчить антироссийские формулировки в коммюнике G7

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Рубио отметил, что антироссийские высказывания могут негативно сказаться на мирном урегулировании конфликта на Украине
Рубио отметил, что антироссийские высказывания могут негативно сказаться на мирном урегулировании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Антироссийские формулировки в заявлениях стран-участниц G7 («Большой семерки») могут негативно повлиять на усилия Штатов по организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. 

«США выступают против формулировок, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины к столу переговоров», — передает Reuters слова Рубио. Издание уточнило, что почти четверть из восьми страниц последнего коммюнике лидеров стран G7, которое было опубликовано в ноябре, включала резкую критику в адрес России.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) проведут встречу на речном курорте Ла-Мальбе в Квебеке с 12 по 14 марта. Это будет первая их встреча с момента повторного вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

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Антироссийские формулировки в заявлениях стран-участниц G7 («Большой семерки») могут негативно повлиять на усилия Штатов по организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.  «США выступают против формулировок, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины к столу переговоров», — передает Reuters слова Рубио. Издание уточнило, что почти четверть из восьми страниц последнего коммюнике лидеров стран G7, которое было опубликовано в ноябре, включала резкую критику в адрес России. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) проведут встречу на речном курорте Ла-Мальбе в Квебеке с 12 по 14 марта. Это будет первая их встреча с момента повторного вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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