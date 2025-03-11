Песков опроверг, что у ВСУ закончится оружие без поставок США

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Песков заявил, что запасов оружия на Украине хватит на месяцы даже при остановке поставок
Песков заявил, что запасов оружия на Украине хватит на месяцы даже при остановке поставок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину уже завезено достаточно вооружений для продолжения боевых действий на долгий срок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время выступления на конференции в Высшей школе экономики.

«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», — заявил Песков. Его слова прозвучали на конференции в Высшей школе экономики. 

Кроме того, представитель Кремля выразил мнение относительно возможной ситуации с отключением связи американским предпринимателем Илоном Маском, которую используют ВСУ. Песков полагает, что в таком случае Киев быстро найдет альтернативные варианты связи.

Ранее США прекратили предоставление Украине разведывательной информации, которая может использоваться для осуществления атак на российской территории. Сообщается, что хотя сотрудничество в области разведки между двумя странами по-прежнему продолжается, оно осуществляется не в полной мере. Источник охарактеризовал это решение как «избирательное».

Кроме того, Штаты прекратили отправку вооружений в Киев. Вашингтон стремится этим шагом стимулировать украинскую сторону к началу мирных переговоров. Эксперты считают, что такое решение значительно ухудшит ситуацию для Украины в военных условиях. Подробнее — в материале URA.RU.

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На Украину уже завезено достаточно вооружений для продолжения боевых действий на долгий срок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время выступления на конференции в Высшей школе экономики. «Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет многие-многие месяцы чем и на что воевать, если не разворуют», — заявил Песков. Его слова прозвучали на конференции в Высшей школе экономики.  Кроме того, представитель Кремля выразил мнение относительно возможной ситуации с отключением связи американским предпринимателем Илоном Маском, которую используют ВСУ. Песков полагает, что в таком случае Киев быстро найдет альтернативные варианты связи. Ранее США прекратили предоставление Украине разведывательной информации, которая может использоваться для осуществления атак на российской территории. Сообщается, что хотя сотрудничество в области разведки между двумя странами по-прежнему продолжается, оно осуществляется не в полной мере. Источник охарактеризовал это решение как «избирательное». Кроме того, Штаты прекратили отправку вооружений в Киев. Вашингтон стремится этим шагом стимулировать украинскую сторону к началу мирных переговоров. Эксперты считают, что такое решение значительно ухудшит ситуацию для Украины в военных условиях. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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