В Польше арестовали украинку за продажу человеческих органов

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Гражданка Украины продавала человеческие органы в Польше
Гражданка Украины продавала человеческие органы в Польше Фото:

В Польше была задержана гражданка Украины, ранее осужденная в Казахстане за участие в международной преступной группе, занимавшейся незаконным изъятием и продажей человеческих органов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«35-летняя женщина, которую в соответствии с польскими законами о неприкосновенности частной жизни именуется только Ксения, была задержана на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной в соответствии с красным уведомлением Интерпола», — сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Перемышля Марты Петковской. Согласно информации, украинка была приговорена к 12 годам тюрьмы за свою роль в преступной сети, которая в период с 2017 по 2019 год осуществляла операции по изъятию и продаже почек.

Польские пограничные службы задержали подозреваемую при попытке пересечения границы. В настоящее время ведутся процедуры для ее экстрадиции в Казахстан, где она должна отбывать назначенное ей наказание. Жертвами ее деятельности стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда.

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В Польше была задержана гражданка Украины, ранее осужденная в Казахстане за участие в международной преступной группе, занимавшейся незаконным изъятием и продажей человеческих органов. Об этом сообщает агентство Reuters. «35-летняя женщина, которую в соответствии с польскими законами о неприкосновенности частной жизни именуется только Ксения, была задержана на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной в соответствии с красным уведомлением Интерпола», — сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Перемышля Марты Петковской. Согласно информации, украинка была приговорена к 12 годам тюрьмы за свою роль в преступной сети, которая в период с 2017 по 2019 год осуществляла операции по изъятию и продаже почек. Польские пограничные службы задержали подозреваемую при попытке пересечения границы. В настоящее время ведутся процедуры для ее экстрадиции в Казахстан, где она должна отбывать назначенное ей наказание. Жертвами ее деятельности стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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