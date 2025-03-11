В Польше арестовали украинку за продажу человеческих органов

В Польше была задержана гражданка Украины, ранее осужденная в Казахстане за участие в международной преступной группе, занимавшейся незаконным изъятием и продажей человеческих органов. Об этом сообщает агентство Reuters.
«35-летняя женщина, которую в соответствии с польскими законами о неприкосновенности частной жизни именуется только Ксения, была задержана на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной в соответствии с красным уведомлением Интерпола», — сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Перемышля Марты Петковской. Согласно информации, украинка была приговорена к 12 годам тюрьмы за свою роль в преступной сети, которая в период с 2017 по 2019 год осуществляла операции по изъятию и продаже почек.
Польские пограничные службы задержали подозреваемую при попытке пересечения границы. В настоящее время ведутся процедуры для ее экстрадиции в Казахстан, где она должна отбывать назначенное ей наказание. Жертвами ее деятельности стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда.
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