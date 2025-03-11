Песков: в ОБСЕ должны видеть последствия террористической атаки Киева на Москву

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В Кремле заявили, что в ОБСЕ должны видеть последствия террористической атаки Киева на Москву
В Кремле заявили, что в ОБСЕ должны видеть последствия террористической атаки Киева на Москву Фото:

В Кремле считают, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу полезно было увидеть, куда бьют украинские военные на российской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал правильным решение показать Синирлиоглу последствия массированной атаки, ударов по жилым домам в Подмосковье.

«Показывать нужно. Это правильно, что ему [генсеку ОБСЕ] показали последствия атаки. Главное — куда бьет киевский режим. Речь идет о жилых домах», — отметил Песков.

11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку беспилотников на российские регионы. На подлете к Москве было уничтожено 92 БПЛА. На место удара одного из дронов по жилому многоквартирному дому в Вином побывал генсек ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. В результате атаки погибло два человека — охранники компании «Мираторг», около 200 человек пострадали.

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В Кремле считают, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу полезно было увидеть, куда бьют украинские военные на российской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал правильным решение показать Синирлиоглу последствия массированной атаки, ударов по жилым домам в Подмосковье. «Показывать нужно. Это правильно, что ему [генсеку ОБСЕ] показали последствия атаки. Главное — куда бьет киевский режим. Речь идет о жилых домах», — отметил Песков. 11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку беспилотников на российские регионы. На подлете к Москве было уничтожено 92 БПЛА. На место удара одного из дронов по жилому многоквартирному дому в Вином побывал генсек ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. В результате атаки погибло два человека — охранники компании «Мираторг», около 200 человек пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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