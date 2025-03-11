Песков: в ОБСЕ должны видеть последствия террористической атаки Киева на Москву

В Кремле считают, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу полезно было увидеть, куда бьют украинские военные на российской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, назвал правильным решение показать Синирлиоглу последствия массированной атаки, ударов по жилым домам в Подмосковье.
«Показывать нужно. Это правильно, что ему [генсеку ОБСЕ] показали последствия атаки. Главное — куда бьет киевский режим. Речь идет о жилых домах», — отметил Песков.
11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку беспилотников на российские регионы. На подлете к Москве было уничтожено 92 БПЛА. На место удара одного из дронов по жилому многоквартирному дому в Вином побывал генсек ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. В результате атаки погибло два человека — охранники компании «Мираторг», около 200 человек пострадали.
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