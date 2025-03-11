Песков: Польша не прочь поживиться территориями Украины

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Песков отметил, что на Украине наблюдается «изрядная фрагментация»
Песков отметил, что на Украине наблюдается «изрядная фрагментация» Фото:

Польша проявляет интерес к присвоению территорий Западной Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, — это не секрет», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что возможность заключения каких-либо контрактов отдельными областями Украины, вероятно, зависит от внутреннего законодательства страны.

Однако это не должно интерпретироваться как признак распада Украины. В стране и так присутствует «изрядная фрагментация», заключил Песков.

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Польша проявляет интерес к присвоению территорий Западной Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, — это не секрет», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что возможность заключения каких-либо контрактов отдельными областями Украины, вероятно, зависит от внутреннего законодательства страны. Однако это не должно интерпретироваться как признак распада Украины. В стране и так присутствует «изрядная фрагментация», заключил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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