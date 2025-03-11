Польша проявляет интерес к присвоению территорий Западной Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины, — это не секрет», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что возможность заключения каких-либо контрактов отдельными областями Украины, вероятно, зависит от внутреннего законодательства страны.
Однако это не должно интерпретироваться как признак распада Украины. В стране и так присутствует «изрядная фрагментация», заключил Песков.
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