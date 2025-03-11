Жители Подмосковья рассказали о первых секундах атаки ВСУ

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Жители Подмосковья рассказали об атаке дронов ВСУ на столицу
Жители Подмосковья рассказали об атаке дронов ВСУ на столицу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители села Сапроново и города Раменское в Подмосковье рассказали о том, что произошло в первые секунды атаки украинских БПЛА на регион. Одни выбегали из квартир при звуке взрывов, другие были ранены прямо в собственном жилье. Слова очевидцев передают СМИ и telegram-каналы.

«В 5 утра резкий хлопок, взрыв. Вскочили, побежали детей искать в квартире, потом и живность пошли собирать <...> Быстренько умылись чуть-чуть, оделись и вышли на улицу», — рассказала жительница Сапронова Елена Расторгуева в беседе с telegram-каналом Shot. Взрывной волной в ее квартире на 20 этаже выбило окна, сорвало дверцы шкафов, была повреждена мебель. Как отметила женщина, медики осмотрели ее и семью, специалисты осматривали место происшествия и какое-то время не разрешали вернуться в квартиру.

«Я проснулся на стеклах, потом, короче, кровь начала заливать кровать. Здоровое пятно», — сообщил житель Раменского в беседе с РЕН ТВ. По его словам, после этого он пришел в себя, вызвал скорую помощь. Повреждения также получили стены его квартиры.

Атака беспилотников ВСУ на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник, падение обломков привело к разрушениям зданий и автомобилей, а также к возгораниям. Официально известно о пяти пострадавших, неофициально — о восьми.

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Жители села Сапроново и города Раменское в Подмосковье рассказали о том, что произошло в первые секунды атаки украинских БПЛА на регион. Одни выбегали из квартир при звуке взрывов, другие были ранены прямо в собственном жилье. Слова очевидцев передают СМИ и telegram-каналы. «В 5 утра резкий хлопок, взрыв. Вскочили, побежали детей искать в квартире, потом и живность пошли собирать <...> Быстренько умылись чуть-чуть, оделись и вышли на улицу», — рассказала жительница Сапронова Елена Расторгуева в беседе с telegram-каналом Shot. Взрывной волной в ее квартире на 20 этаже выбило окна, сорвало дверцы шкафов, была повреждена мебель. Как отметила женщина, медики осмотрели ее и семью, специалисты осматривали место происшествия и какое-то время не разрешали вернуться в квартиру. «Я проснулся на стеклах, потом, короче, кровь начала заливать кровать. Здоровое пятно», — сообщил житель Раменского в беседе с РЕН ТВ. По его словам, после этого он пришел в себя, вызвал скорую помощь. Повреждения также получили стены его квартиры. Атака беспилотников ВСУ на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник, падение обломков привело к разрушениям зданий и автомобилей, а также к возгораниям. Официально известно о пяти пострадавших, неофициально — о восьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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