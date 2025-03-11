BI: Трамп одним указом остановил танки ВСУ

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ВСУ не могут чинить американскую технику
ВСУ не могут чинить американскую технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине серьезно затруднило использование ВСУ американской военной техники на фронте. Об этом сообщают американские СМИ.

До приостановки помощи политика США заключалась в том, что получившая повреждения на фронте техника должна была вывозиться с территории Украины в государство НАТО, в частности, в Польшу. «Это доходит до абсурда. Например, у нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали <...> В итоге танк простаивает в бесконечном ремонте», — сообщил член Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в беседе с Business Insider. Он подчеркнул, что Украина не может самостоятельно изготавливать недостающие детали, поскольку у них нет ни чертежей, ни разрешений.

Кроме того, в статье отмечается, что Украина хоть и получила немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, но они требуют особых запчастей, не совместимых с американской техникой. Это создает дополнительные сложности на фоне остановки поставок из США.

Ранее Трамп заявил о полной приостановке всей военной помощи Украине. В нее входит поставка боеприпасов и техники, а также бюджетное снабжение. По его словам, данные временные ограничения будут действовать до тех пор, пока Киев не пойдет на переговоры по конфликту.

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Решение президента США Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине серьезно затруднило использование ВСУ американской военной техники на фронте. Об этом сообщают американские СМИ. До приостановки помощи политика США заключалась в том, что получившая повреждения на фронте техника должна была вывозиться с территории Украины в государство НАТО, в частности, в Польшу. «Это доходит до абсурда. Например, у нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали <...> В итоге танк простаивает в бесконечном ремонте», — сообщил член Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в беседе с Business Insider. Он подчеркнул, что Украина не может самостоятельно изготавливать недостающие детали, поскольку у них нет ни чертежей, ни разрешений. Кроме того, в статье отмечается, что Украина хоть и получила немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, но они требуют особых запчастей, не совместимых с американской техникой. Это создает дополнительные сложности на фоне остановки поставок из США. Ранее Трамп заявил о полной приостановке всей военной помощи Украине. В нее входит поставка боеприпасов и техники, а также бюджетное снабжение. По его словам, данные временные ограничения будут действовать до тех пор, пока Киев не пойдет на переговоры по конфликту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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