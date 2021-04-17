Захарова прокомментировала желание Украины вступить в НАТО

Желание руководства Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) демонстрирует его нежелание заботиться о собственных гражданах. Такое мнение высказала в Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных гражданах — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», — так она прокомментировала стремление Киева вступить в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только членство в Альянсе сможет гарантировать Украине безопасность. Вместе с тем, Канада (страна, основавшая НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине.
Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали консула Украины Александра Сосонюка. Его подозревают в шпионаже.
Подписывайтесь на URA.RU в