Житель ХМАО срезал дорогие запчасти с тюменских иномарок

Житель Ханты-Мансийска приехал в Тюмень и начал воровать катализаторы с дорогих иномарок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Ущерб от действий 21-летнего вора составил более 500 тысяч рублей.
«В полицию в течение месяца поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный похитил катализаторы с их автомобилей. Сотрудники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый неработающий 21-летний житель города Ханты-Мансийска», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД Тюменской области.
Как пояснили в полиции, парень приехал в Тюмень на заработки, однако вскоре решил получать деньги преступным путем. Молодой человек выбирал иномарки подороже, по ночам срезал с них катализаторы, а после сдавал в пункты приема металла. По такой схеме он украл десять запчастей, на сумму более 500 тысяч рублей.
Жителю ХМАО предъявлено обвинение по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Подписывайтесь на URA.RU в