Житель ХМАО срезал дорогие запчасти с тюменских иномарок

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Преступник срезал катализаторы и сдавал их в пункты приема металла Фото:

Житель Ханты-Мансийска приехал в Тюмень и начал воровать катализаторы с дорогих иномарок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Ущерб от действий 21-летнего вора составил более 500 тысяч рублей.

«В полицию в течение месяца поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что неизвестный похитил катализаторы с их автомобилей. Сотрудники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый неработающий 21-летний житель города Ханты-Мансийска», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД Тюменской области.

Как пояснили в полиции, парень приехал в Тюмень на заработки, однако вскоре решил получать деньги преступным путем. Молодой человек выбирал иномарки подороже, по ночам срезал с них катализаторы, а после сдавал в пункты приема металла. По такой схеме он украл десять запчастей, на сумму более 500 тысяч рублей.

Жителю ХМАО предъявлено обвинение по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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