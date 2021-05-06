В Белом доме поддержали вступление Украины в НАТО

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Джо Байден поддержал желание украинского руководства вступить в НАТО Фото:

Соединенные Штаты Америки поддержали Украину во вступлении в НАТО — военную организацию, объединяющую большую часть европейских стран. Такую информацию сообщает заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Да, мы поддерживаем», — ответила она на вопрос об отношении президента США Джо Байдена о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Слова представителя пресс-секретаря приводит ТАСС.

Она также добавила, что двери НАТО открыты для новых кандидатов на членство. Одним из важных условий является выполнение обязательств и помощь в обеспечении безопасности в евроатлантическом регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у американцев больше оружия и денег для завершения конфликта в Донбассе. Он уточнил, что США должны помочь, если хотят видеть Украину в НАТО. В частности, Украина хочет получить системы для радиоэлектронной борьбы с РФ, пишет Vse42.ru.

В свою очередь, представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала желание руководства Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Она убеждена, что такая позиция может свидетельствовать об отсутствии заботы о собственных гражданах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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