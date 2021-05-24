Турецких студентов обязали изучать русский язык

Часть граждан Турции будет изучать русский язык в обязательном порядке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русский язык сделали обязательным для обучения в турецких учебных заведениях, подготавливающих работников в сфере туризма. Об этом сообщил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.

«Турки любят русских. Знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий [иностранный] язык», — цитирует РИА «Новости» Эрсоя.

Ранее министерство туризма Турции предложило Москве восстановить авиасообщение с курортными регионами республики. В ближайшее время российской инспекционной делегацией планируется поездка в Турцию. О сроках возобновления авиасообщений с Турцией станет известно в конце мая, передает телеканал 360.