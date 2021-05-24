Турецких студентов обязали изучать русский язык

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, среднее образование, образование
Часть граждан Турции будет изучать русский язык в обязательном порядке Фото:

Русский язык сделали обязательным для обучения в турецких учебных заведениях, подготавливающих работников в сфере туризма. Об этом сообщил министр туризма Турции Мехмет Эрсой.

«Турки любят русских. Знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий [иностранный] язык», — цитирует РИА «Новости» Эрсоя.

Ранее министерство туризма Турции предложило Москве восстановить авиасообщение с курортными регионами республики. В ближайшее время российской инспекционной делегацией планируется поездка в Турцию. О сроках возобновления авиасообщений с Турцией станет известно в конце мая, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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