Социологи перечислили регионы РФ с самым высоким уровнем жизни

Ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва заняла первое место в рейтинге социально-экономического развития регионов. Далее следуют Санкт-Петербург и ХМАО. Об этом свидетельствует исследование РИА «Рейтинг».

«Ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика», — говорится в исследовании.

Лидерами первой десятки стали Москва и Санкт-Петербург, ХМАО, Московская область, Татарстан, ЯНАО, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. В последнюю десятку вошли Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ.

Отмечается, что специалисты анализировали объем производства товаров и услуг, доходы бюджета, долю прибыльных предприятий, доходы населения, а также уровень безработицы.

Ранее сообщалось, что Москва, Сахалин и Санкт-Петербург выделили в прошлом году больше всего денег на социальные расходы. В тройку аутсайдеров попали Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область, сообщает телеканал 360.