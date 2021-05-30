30 мая 2021

Социологи перечислили регионы РФ с самым высоким уровнем жизни

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, пешеходный переход, москва-сити
Ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась Фото:

Москва заняла первое место в рейтинге социально-экономического развития регионов. Далее следуют Санкт-Петербург и ХМАО. Об этом свидетельствует исследование РИА «Рейтинг».

«Ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика», — говорится в исследовании.

Лидерами первой десятки стали Москва и Санкт-Петербург, ХМАО, Московская область, Татарстан, ЯНАО, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. В последнюю десятку вошли Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, а также Чукотский автономный округ.

Отмечается, что специалисты анализировали объем производства товаров и услуг, доходы бюджета, долю прибыльных предприятий, доходы населения, а также уровень безработицы.

Ранее сообщалось, что Москва, Сахалин и Санкт-Петербург выделили в прошлом году больше всего денег на социальные расходы. В тройку аутсайдеров попали Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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