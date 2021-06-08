«Роснефть» подала в суд на Forbes

Компания «Роснефть» подала в суд на издателя Forbes. По информации журналистов, иск может быть связан с последним материалом журнала о нефтяной компании, который вышел в апреле 2021 года.
Согласно карточке дела в системе «Электронное правосудие», ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» подала иск в Арбитражный суд Москвы. Ответчиком по делу выступает издатель журнала Forbes АО «АС РУС МЕДИА». Причина иска в карточке не указана.
Телеканал «Дождь» предполагает, что иск связан с последним материалом издания, в котором фигурировала нефтяная компания. В апреле 2021 года журнал выпустил публикацию, в которой говорилось о том, как финансист Сергей Судариков вошел в список Forbes связи с «Роснефтью».
В апреле 2021 года «Роснефть» уже подавала иски к СМИ. Ответчиками в деле «об установлении фактов, имеющих юридическое значение» стали ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийская IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американское агентство Bloomberg.
В июле 2020 года нефтяная компания подала в суд на РБК. По мнению истца, заметка о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле ввела в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, а также преднамеренно исказила реальную суть сделки, сообщает «Национальная служба новостей».
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