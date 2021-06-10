Россияне получат 350 млрд рублей по страхованию жизни в 2021 году

В 2021 году россиянам выплатят рекордную сумму по страхованию жизни. Ее объем составит более 300 млрд рублей. Такие данные следуют из отчета Национального рейтингового агентства (НРА).
Объем выплат по страхованию жизни в 2021 году может вырасти до 50%, примерно на 100 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом, и составить 300 млрд рублей, пишут «Известия». Основными причинами являются окончание трехлетних и пятилетних договоров и повышение уровня смертности на фоне пандемии коронавируса.
Однако во Всероссийском союзе страховщиков уверены, что объем выплат по страхованию жизни достигнет 350 миллиардов рублей. При этом размер страховых премий увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом.
Ранее также стало известно, что страховые компании начали запускать в продажу полисы, которые покрывают риски вакцинации от коронавируса. Получить выплаты можно только в случае резкой аллергической реакции на прививку, госпитализации или смерти. Компенсация за госпитализацию составит от 10 до 100 тысяч рублей, в случае летального исхода будет выплачено порядка 500 тысяч рублей.
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