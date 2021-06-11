Врач предупредила о заболеваниях из-за нехватки витамин D

От нехватки витамина D может возникнуть целый спектр заболеваний Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Продолжительная нехватка витамина D увеличивает риск развития остеопороза, сердечно-сосудистых болезней, рассеянного склероза, различных аутоиммунных заболеваний. Также может возникнуть бессонница и ухудшение памяти. Об этом сообщила врач диагностики Lab4U, кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова.

«Повышенная потливость, частые простуды и ОРВИ — сигнал о том, что, возможно, вам не хватает витамина D. Кроме того, длительная нехватка витамина D увеличивает риск развития остеопороза, сердечно-сосудистых болезней, рассеянного склероза, различных аутоиммунных заболеваний. А еще могут возникнуть боли в мышцах, бессонница, ухудшение памяти», — цитирует «Ридус» Гергесову. Она отмечает, что период полувыведения витамина составляет 15 дней. И соответственно, за две-три недели отпуска в солнечных краях невозможно накопить столько, чтобы его хватило на продолжительный период.

Отмечается, что у более 95% россиян нехватка витамина D. Как сообщают ученые, для поддержания стабильного количества витамина D в организме требуется регулярное нахождение на солнце на протяжении года два раза в неделю от 15 до 30 минут днем.