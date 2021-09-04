Мишустин выделил миллионы рублей на выплаты педагогам

Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На выплаты кураторам в колледжах и техникумах России дополнительно выделили более 479,6 млн рублей. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений. Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений ранее в 2021 году, в июле, было выделено 2,79 млрд рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте российского правительства.

Выплаты кураторам начались с 1 сентября этого года. Размер вознаграждения составляет пять тысяч рублей в месяц для каждого сотрудника. Ранее помочь российским педагогам поручил президент России Владимир Путин. Аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.