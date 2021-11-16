В России предложили разрешить вступать в партии с 16 лет

В России предложили снизить возрастное ограничение для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. С такой инициативой выступил Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодежи реализовать себя в рамках официально действующих организаций», — говорится в тексте обращения Орлова на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. Копия письма есть в распоряжении RT.
Политолог отметил, что в настоящее время молодежь, интересующаяся политикой, примыкает к маргинальным движениям из-за того, что не может принимать участие в работе политических партий. Сомнительные организации могут использовать юных активистов в своих целях и действовать незаконными способами.
Ранее Антон Орлов предложил разрешить подросткам, которые официально трудоустроены, голосовать на выборах. По его мнению, молодые люди, осуществляющие трудовую деятельность с 16 лет, фактически, вступают во взрослую жизнь, так как начинают интересоваться правовыми вопросами, налоговой политикой. Таким образом, как считает Орлов, неправильно, что они не имеют права влиять на свою жизнь посредством выборов.
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