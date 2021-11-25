Спасатели экстренно покидают шахту «Листвяжная» в Кузбассе

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Угольная шахта Щегловская Донбасского шахтоуправления. Макеевка, шахтеры
Спасатели начали покидать шахту «Листвяжная» из-за опасной концентрации газа Фото:

Горноспасатели срочно покидают шахту «Листвяжная» в Кемеровской области. В ней 25 ноября произошел пожар, который унес жизни 11 человек. Об этом сообщили в администрации шахты.

«Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв. В шахте не работает вентиляция», — передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию.

Число жертв ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на данный момент достигло 11 человек. Причиной возгорания мог стать взрыв метана, уточняет телеканал 360. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в Кузбассе шахтеров, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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