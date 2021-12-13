Голикова объяснила, почему Россия не может закрыть границы

13 декабря 2021 в 18:16 Размер текста - 17 +

Россия не может закрыть границы из-за коронавируса, заявила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия не может закрыть границы из-за того, что многие россияне на новогодние праздники отправятся за рубеж. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники. Граждане наши поедут отдыхать за рубеж», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости». Ранее вице-премьер предложила, что количество случаев заражения COVID-19 в России может вырасти после каникул. Пока неизвестно, как это будет выражаться: в бессимптомной, легкой или тяжелой форме заболевания. Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов в разговоре с URA.RU предложил закрыть границы, чтобы защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон». Позже правительство РФ полностью запретило въезжать в страну гражданам из ряда государств. В их число вошли Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг КНР, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и ЮАР. Для граждан РФ, которые возвращаются из Африки, Роспотребнадзор ввел обязательный 14-дневнй карантин, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не может закрыть границы из-за того, что многие россияне на новогодние праздники отправятся за рубеж. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники. Граждане наши поедут отдыхать за рубеж», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости». Ранее вице-премьер предложила, что количество случаев заражения COVID-19 в России может вырасти после каникул. Пока неизвестно, как это будет выражаться: в бессимптомной, легкой или тяжелой форме заболевания. Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов в разговоре с URA.RU предложил закрыть границы, чтобы защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон». Позже правительство РФ полностью запретило въезжать в страну гражданам из ряда государств. В их число вошли Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг КНР, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и ЮАР. Для граждан РФ, которые возвращаются из Африки, Роспотребнадзор ввел обязательный 14-дневнй карантин, передает RT.