Российским фермерам разрешат торговать в супермаркетах

17 декабря 2021 в 05:07 Размер текста - 17 +

Первый «Фермерский островок» откроется 17 декабря, заявили в Корпорации МСП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Российским фермерам выделят «островки» в супермаркетах для продажи их продукции. Об этом заявил генеральной директор федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич. «„Островки“ будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — передают слова Александра Исаевича «Известия». В Корпорации МСП рассказали, что первая площадка такого типа откроется 17 декабря в магазине «Магнит» в Уфе, также до конца года «Фермерские островки» появятся в сети магазинов «Пятерочка» в Новосибирской и Омской областях. Пилотный проект рассчитан на полгода, планируется открыть порядка 20 торговых точек, которые дадут возможность сбывать свою продукцию примерно 500 фермерам, рассчитывают в корпорации. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что государству не следует убеждать торговые сети работать с фермерами. По его мнению, предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, имеющих цель объединиться и открыть собственный магазин — намного эффективнее. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ объяснил причины импорта картофеля вместо самостоятельного выращивания. В «Единой России» предложили ввести льготы для фермеров, чтобы снизить цены на продукты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским фермерам выделят «островки» в супермаркетах для продажи их продукции. Об этом заявил генеральной директор федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич. «„Островки“ будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — передают слова Александра Исаевича «Известия». В Корпорации МСП рассказали, что первая площадка такого типа откроется 17 декабря в магазине «Магнит» в Уфе, также до конца года «Фермерские островки» появятся в сети магазинов «Пятерочка» в Новосибирской и Омской областях. Пилотный проект рассчитан на полгода, планируется открыть порядка 20 торговых точек, которые дадут возможность сбывать свою продукцию примерно 500 фермерам, рассчитывают в корпорации. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что государству не следует убеждать торговые сети работать с фермерами. По его мнению, предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, имеющих цель объединиться и открыть собственный магазин — намного эффективнее. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ объяснил причины импорта картофеля вместо самостоятельного выращивания. В «Единой России» предложили ввести льготы для фермеров, чтобы снизить цены на продукты.