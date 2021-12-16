16 декабря 2021

Российским фермерам разрешат торговать в супермаркетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие овощной ярмарки Курган, овощи, покупатели, овощная ярмарка, фермеры, рынок
Первый «Фермерский островок» откроется 17 декабря, заявили в Корпорации МСП Фото:
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Цены на продукты в России

Российским фермерам выделят «островки» в супермаркетах для продажи их продукции. Об этом заявил генеральной директор федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич.

«„Островки“ будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — передают слова Александра Исаевича «Известия».

В Корпорации МСП рассказали, что первая площадка такого типа откроется 17 декабря в магазине «Магнит» в Уфе, также до конца года «Фермерские островки» появятся в сети магазинов «Пятерочка» в Новосибирской и Омской областях. Пилотный проект рассчитан на полгода, планируется открыть порядка 20 торговых точек, которые дадут возможность сбывать свою продукцию примерно 500 фермерам, рассчитывают в корпорации.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что государству не следует убеждать торговые сети работать с фермерами. По его мнению, предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, имеющих цель объединиться и открыть собственный магазин — намного эффективнее.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ объяснил причины импорта картофеля вместо самостоятельного выращивания. В «Единой России» предложили ввести льготы для фермеров, чтобы снизить цены на продукты.

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Российским фермерам выделят «островки» в супермаркетах для продажи их продукции. Об этом заявил генеральной директор федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич. «„Островки“ будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — передают слова Александра Исаевича «Известия». В Корпорации МСП рассказали, что первая площадка такого типа откроется 17 декабря в магазине «Магнит» в Уфе, также до конца года «Фермерские островки» появятся в сети магазинов «Пятерочка» в Новосибирской и Омской областях. Пилотный проект рассчитан на полгода, планируется открыть порядка 20 торговых точек, которые дадут возможность сбывать свою продукцию примерно 500 фермерам, рассчитывают в корпорации. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что государству не следует убеждать торговые сети работать с фермерами. По его мнению, предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, имеющих цель объединиться и открыть собственный магазин — намного эффективнее. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ объяснил причины импорта картофеля вместо самостоятельного выращивания. В «Единой России» предложили ввести льготы для фермеров, чтобы снизить цены на продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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