Минобороны Британии: Лондон не поможет Украине в войне с РФ

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В России заявляют, что не собираются нападать на Украину Фото:

Маловероятно, что Великобритания или ее союзники пошлют войска для защиты Украины в случае вторжения России. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

«Она [Украина] не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают», — сказал Бен Уоллес в интервью The Spectator.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка отправит войска в соседние страны НАТО для их защиты в случае вторжения России на Украину. По его словам, не обсуждается размещение войск в Киеве, пишут «Дни.ру». Главы МИД стран G7 предупредили Россию о жестких мерах для противодействия российской агрессии на Украине. О планах вторжения Москвы сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источников из НАТО. В Кремле ответили, что Россия не планирует нападать на соседние государства, если они не будут пересекать очерченные границы.

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Маловероятно, что Великобритания или ее союзники пошлют войска для защиты Украины в случае вторжения России. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Она [Украина] не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают», — сказал Бен Уоллес в интервью The Spectator. Президент США Джо Байден заявил, что Америка отправит войска в соседние страны НАТО для их защиты в случае вторжения России на Украину. По его словам, не обсуждается размещение войск в Киеве, пишут «Дни.ру». Главы МИД стран G7 предупредили Россию о жестких мерах для противодействия российской агрессии на Украине. О планах вторжения Москвы сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источников из НАТО. В Кремле ответили, что Россия не планирует нападать на соседние государства, если они не будут пересекать очерченные границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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