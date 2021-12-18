Минобороны Британии: Лондон не поможет Украине в войне с РФ

18 декабря 2021 в 21:19 Размер текста - 17 +

В России заявляют, что не собираются нападать на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU Маловероятно, что Великобритания или ее союзники пошлют войска для защиты Украины в случае вторжения России. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Она [Украина] не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают», — сказал Бен Уоллес в интервью The Spectator. Президент США Джо Байден заявил, что Америка отправит войска в соседние страны НАТО для их защиты в случае вторжения России на Украину. По его словам, не обсуждается размещение войск в Киеве, пишут «Дни.ру». Главы МИД стран G7 предупредили Россию о жестких мерах для противодействия российской агрессии на Украине. О планах вторжения Москвы сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источников из НАТО. В Кремле ответили, что Россия не планирует нападать на соседние государства, если они не будут пересекать очерченные границы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маловероятно, что Великобритания или ее союзники пошлют войска для защиты Украины в случае вторжения России. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Она [Украина] не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей. Украинцы это знают», — сказал Бен Уоллес в интервью The Spectator. Президент США Джо Байден заявил, что Америка отправит войска в соседние страны НАТО для их защиты в случае вторжения России на Украину. По его словам, не обсуждается размещение войск в Киеве, пишут «Дни.ру». Главы МИД стран G7 предупредили Россию о жестких мерах для противодействия российской агрессии на Украине. О планах вторжения Москвы сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источников из НАТО. В Кремле ответили, что Россия не планирует нападать на соседние государства, если они не будут пересекать очерченные границы.