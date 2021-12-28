Тюменская улица будет названа в честь легендарного нефтяника

28 декабря 2021 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Тюмени появится проезд имени Игоря Шаповалова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени появится проезд, названный в честь легендарного нефтяника Игоря Шаповалова. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что проезд расположен в границах поселка Березняковский. «Последняя в этом году комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города „подарила“ Тюмени новый проезд — Игоря Шаповалова. Расположен он в планировочном районе № 1 „Березняковский“», — сообщает официальный сайт городской администрации. Голосование по поводу присвоения имени Шаповалова одному из тюменских проездов проходило на портале «Я решаю». Из 120 проголосовавших 114 пользователей поддержали предложение. Члены специальной комиссии также единогласно высказались за положительное решение этого вопроса. Игорь Шаповалов родился в 1932 году в Дагестане. Окончил Саратовский нефтепромысловый техникум, затем Тюменский индустриальный институт, работал на многих объектах строительства нефтегазовых месторождений, руководил комсомольско-молодежным трестом Тюменьгазмонтаж, объединением Сибжилстрой. С 1978 — первый секретарь Тюменского горкома КПСС, с 1984 — начальник Главямбургнефтегазстроя, с 1990 — начальник управления Арктикнефтегазстроя. Ушел из жизни 2 июля 2019 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени появится проезд, названный в честь легендарного нефтяника Игоря Шаповалова. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там уточнили, что проезд расположен в границах поселка Березняковский. «Последняя в этом году комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города „подарила“ Тюмени новый проезд — Игоря Шаповалова. Расположен он в планировочном районе № 1 „Березняковский“», — сообщает официальный сайт городской администрации. Голосование по поводу присвоения имени Шаповалова одному из тюменских проездов проходило на портале «Я решаю». Из 120 проголосовавших 114 пользователей поддержали предложение. Члены специальной комиссии также единогласно высказались за положительное решение этого вопроса. Игорь Шаповалов родился в 1932 году в Дагестане. Окончил Саратовский нефтепромысловый техникум, затем Тюменский индустриальный институт, работал на многих объектах строительства нефтегазовых месторождений, руководил комсомольско-молодежным трестом Тюменьгазмонтаж, объединением Сибжилстрой. С 1978 — первый секретарь Тюменского горкома КПСС, с 1984 — начальник Главямбургнефтегазстроя, с 1990 — начальник управления Арктикнефтегазстроя. Ушел из жизни 2 июля 2019 года.